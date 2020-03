Parlons Business : Le vieillissement de la population : défis et opportunités sur Auvio

Lundi 02/03 : Le vieillissement de la population : défis et opportunités Grâce aux progrès de la médecine, nous vivons de plus en plus vieux. Cette évolution a des conséquences économiques importantes. Alors qu’actuellement, en Belgique, on compte un pensionné pour quatre personnes actives, ce rapport va évoluer rapidement dans les vingt prochaines années. En 2040, pour une personne de plus de 67 ans, notre pays ne comptera plus que 2,6 personnes âgées de 18 à 66 ans. On comprend mieux le risque de dérapage budgétaire des pensions. Mais ce changement démographique provoquera aussi de nouveaux besoins en matière de soins de santé. Dans les années à venir, il faudra davantage de soins à domicile mais aussi plus de places dans les maisons de repos et une offre plus étoffée de soins dans ces établissements. C’est un défi important pour les régions, qui sont compétentes en matière de soins aux personnes âgées. Récemment, des mesures ont été prises pour favoriser la transformation de maisons de repos en maisons de soins. Le secteur privé a aussi un rôle à jouer dans cette transition. Plusieurs sociétés immobilières belges ont développé leur portefeuille d’immeubles de santé pour répondre à la demande croissante dans ce secteur. Le vieillissement de la population constitue aussi de plus en plus un thème d’investissement pour ceux qui cherchent à faire fructifier leur capital. Ce changement démographique est donc la source non seulement de nombreux défis mais aussi de beaucoup d’opportunités.