Parlons Business : Transport maritime plus vert sur Auvio

Vendredi 28/02 : Transport maritime plus vert. Une partie de la pollution des océans provient des bateaux qui y naviguent. En plus de l’abandon de matériel de pêche usagé, beaucoup de navires à moteurs utilisent un fioul lourd, qui contient une grande quantité de soufre. Les oxydes de soufre rejetés dans l’atmosphère sont à l’origine de pluies acides qui nuisent aux espèces aquatiques. L’acidification des océans est un phénomène moins connu que la hausse des températures ou l’élévation du niveau des mers, mais cette acidité accrue de l’environnement marin est problématique parce qu’elle dissout progressivement les coquilles de certains organismes marins. Les effets de l’affaiblissement de ces organismes marins sur la chaîne alimentaire peuvent mettre en danger l’écosystème des océans. La bonne nouvelle, c’est que des efforts ont récemment été entrepris pour limiter les émissions d’oxydes de soufre dans la navigation maritime. Depuis le début de cette année, de nouvelles règles beaucoup plus strictes imposent à tous les navires, quelles que soient leurs dimensions, d’utiliser un fioul conforme à de nouveaux seuils d’émissions de soufre. Selon l’Organisation maritime internationale, qui a rédigé ces nouvelles règles, ces exigences plus strictes devraient avoir un impact très positif sur l’environnement et la santé humaine, en particulier pour les populations qui vivent à proximité des ports et des côtes. Cette mesure environnementale a aussi un objectif économique : en préservant le milieu marin, on assure aussi la pérennité des entreprises qui vivent de la pêche.