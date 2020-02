Parlons Business : L’exemple norvégien : Ne plus jeter de déchets en plastique. sur Auvio

Jeudi 27/02 : L’exemple norvégien : Ne plus jeter de déchets en plastique. constitue certainement la meilleure façon d’éviter la pollution plastique dans les océans. C’est ce qui a incité la Norvège à donner un coup d’accélérateur à la filière du recyclage de plastique au cours de la dernière décennie. Le pays nordique a appliqué un principe très simple : les emballages en plastique ne sont plus vendus aux consommateurs mais bien cédés contre une sorte de caution de quelques cents, comprise dans le prix d’achat. Cette caution est remboursable au moment de la restitution de l’emballage à un point de collecte. Grâce à la lecture d’un code-barres, le contenant est identifié et le consommateur est remboursé. Les commerçants norvégiens ont joué le jeu et récupèrent bon nombre des bouteilles en plastique qu’ils vendent. Des petits commerce de proximité en tirent aussi avantage en percevant une rémunération pour la collecte des emballages en plastique. En quelques années, ce système s’est imposé dans l’ensemble de la Norvège, ce qui permet à ce pays d’afficher aujourd’hui un taux de recyclage du plastique de 97%, alors que la moyenne européenne se situe aux alentours de seulement 30%. Voilà qui pourrait ou devrait servir d’exemple à d’autres pays. L’enjeu est important car un million de bouteilles en plastique sont produites chaque minute dans le monde. Un recyclage généralisé à la norvégienne permettrait de réduire considérablement la pollution liée à ces plastiques neufs.