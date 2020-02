Parlons Business : Des entreprises s’engagent à nettoyer les océans sur Auvio

Mercredi 26/02 : Des entreprises s’engagent à nettoyer les océans. Plusieurs entreprises se sont attaquées au défi de la limitation de la pollution des océans par le plastique. Comme nous l’avons vu ces derniers jours, certaines de ces entreprises ont modifié leurs activités pour réduire la production de plastique ou le recycler et d’autres ont carrément orienté leur business en fonction des opportunités liées à la dépollution des océans. Mais il existe aussi beaucoup d’entreprises qui ne sont pas nécessairement étroitement liées au défi de la réduction du plastique dans les milieux marins. Pourtant, ces sociétés peuvent aussi s’engager dans ce combat, en marge de leurs activités habituelles. C’est ce qu’a fait, par exemple, la société SodaStream en finançant une unité flottante dédiée à la dépollution de la mer en Amérique du sud. Autre exemple emblématique de cet engagement dans la dépollution des océans : la marque de vêtements United by Blue a choisi d’associer la vente de chacun de ses produits à une action environnementale concrète. Chaque vêtement vendu permet de financer l’enlèvement d’un demi-kilo de déchets dans les mers et les cours d’eau. Cette marque de vêtements en a profité pour valoriser son engagement auprès des consommateurs, avec succès puisqu’elle propose aujourd’hui une large gamme de produits assortis d’un label de durabilité. Même sans avoir des activités étroitement liées à la dépollution des milieux aquatiques, des entreprises peuvent donc trouver des manières originales de s’engager en ce sens et d’en tirer parti.