Parlons Business : Du plastique recyclé pour emballer les aliments sur Auvio

Mardi 25/02 : Du plastique recyclé pour emballer les aliments. Le recyclage du plastique est l’une des solutions qui permettront de limiter la pollution des océans. Bonne nouvelle : le géant de l’alimentation Nestlé s’est récemment engagé dans le développement d’une filière de plastiques recyclés. Le groupe suisse a d’abord constaté les limites du marché des plastiques recyclés destinés au conditionnement des aliments. En pratique, l’offre de plastique recyclé de qualité alimentaire est trop limitée et trop chère. Nestlé a donc décidé de débloquer un budget d’au moins un milliard et demi de francs suisses pour acheter jusqu’à deux millions de tonnes de plastiques recyclés à usage alimentaire dans les cinq prochaines années. Le groupe suisse a aussi annoncé la création d’un fonds d’investissement, qui disposera de 250 millions de francs suisses, pour investir dans des start-ups actives dans l’emballage durable. Cet argent devrait donner un véritable coup de fouet au développement de la filière du recyclage des plastiques alimentaires. Jusqu’à présent, la filière des bouteilles en plastique est la seule qui donne des résultats satisfaisants. Pour d’autres produits alimentaires, le plastique recyclé est encore trop cher et les industriels préfèrent utiliser du plastique neuf, ce qui augmente la masse de plastique en circulation et donc le risque de voir ce plastique échouer, à terme, dans les océans. Mais si des géants de l’alimentation tels que Nestlé se mettent à soutenir les filières de recyclages, il y a de meilleures chances de limiter la pollution plastique des milieux marins.