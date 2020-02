Parlons Business : Recycler le plastique sur Auvio

Lundi 24/02 : Recycler le plastique pour éviter qu’il pollue la mer. Plusieurs entreprises ont choisi de contribuer à la lutte contre la pollution des océans. Comme nous l’avons vu la semaine dernière, certaines de ces sociétés ont choisi d’utiliser des plastiques issus de filets de pêche usagés, pour en faire la matière première des articles qu’elles vendent. Mais d’autres entreprises ont aussi opté pour le recyclage du plastique qui pollue les océans, dans le but de réduire l’énorme quantité de déchets qui se transforment, à terme, en microparticules plastiques qui constituent la plus grande part de la pollution maritime. Par exemple, la société Awake Watches s’est lancée dans la production de montres constituées en partie de déchets plastiques collectés dans les mers d’Asie du sud-est. Ces déchets sont récupérés puis transformés en billes puis en bobines de nylon. Ce tissu permet ensuite de confectionner des bracelets de montres, en limitant au maximum l’utilisation de produits chimiques. Autre exemple : la célèbre marque G-Star produit des jeans à partir de plastique recyclé collecté dans les océans. Cette collection de jeans est produite à base de fibres de bouteilles en plastique, ce qui n’empêche pas ces jeans de présenter la même souplesse que ceux qui sont confectionnés à l’aide de fibres textiles. Ces exemples prouvent à nouveau que les entreprises peuvent se montrer créatives pour solutionner petit à petit le problème de la pollution des océans. D’autant plus que ces efforts participent aussi à l’amélioration de leur réputation.