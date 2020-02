Parlons Business : Un bouchon pour réduire l’impact des bouteilles en plastique sur Auvio

Jeudi 20/02 : Un bouchon pour réduire l’impact des bouteilles en plastique Les bouteilles en plastique représentent une part importante de la pollution des milieux aquatiques et de l’atmosphère. Un grand nombre de ces bouteilles échappent encore au recyclage et se retrouvent, au mieux, incinérées, au pire, dans la nature, notamment dans les océans. Une société belge a décidé de chercher à remédier à ce problème tout en tirant parti de cette démarche pour lancer un business lucratif. L’entreprise B-Cap s’est lancée dans la commercialisation d’une alternative aux bouteilles en plastique : elle propose un bouchon spécial qui intègre la solution concentrée d’un produit ; une fois qu’on visse ce bouchon sur une bouteille remplie d’eau, cette solution se mélange à l’eau et reconstitue le produit concerné, qu’il s’agisse d’une boisson ou d’un détergent, par exemple. Ce système doit permettre de réduire le nombre de bouteilles en circulation, de limiter les volumes transportés ou encore de réduire les espaces de stockage nécessaires. B-Cap a déjà produit des millions de bouchons et prévoit une croissance soutenue dans les prochaines années. Cette entreprise belge innovante a entamé des négociations avec des multinationales actives dans les produits de grande consommation. C’est une nouvelle preuve de l’intérêt économique qu’on peut trouver dans la recherche de réponses aux problèmes environnementaux.