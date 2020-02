Parlons Business : Des pailles à base d’algues à la place du plastique sur Auvio

Mercredi 19/02 : Des pailles à base d’algues à la place du plastique La pollution des océans est un grave problème environnemental. Mais, alors que le pessimiste se lamente sur les conséquences de cette pollution, l’optimiste tente d’imaginer des solutions et le visionnaire entrevoit même des opportunités économiques. C’est ce qui a conduit la société américaine Loliware à développer un produit qui constitue une alternative à l’une des sources de pollution des milieux marins. Loliware conçoit des pailles à base d’algues. Les pailles en plastique ne représentent sans doute qu’une petite partie de la pollution marine mais leur taille réduite en fait des produits particulièrement dangereux pour les animaux, qui risquent de les avaler. De plus, les pailles en plastique ne sont quasiment jamais recyclées. L’entreprise Loliware a donc trouvé la parade : ses pailles à base d’algue se dissolvent au fil du temps. Et contrairement aux pailles en carton, leur texture et leurs propriétés sont très proches de celle des pailles en plastique. Cette entreprise américaine pourrait bien tirer profit de la prise de conscience grandissante de la nocivité des pailles en plastique. Des villes comme San Francisco et Seattle ont récemment interdit leur usage. En Europe, les pailles en plastique seront interdites à partir de 2021, comme d’autres objets en plastique à usage unique. Certaines villes ont pris de l’avance. C’est le cas de Bruxelles, qui interdit la distribution de plastique à usage unique durant des événements. Autrement dit, des réglementations de plus en plus exigeantes vont progressivement favoriser le business des entreprises qui surfent sur la vague de la protection des océans.