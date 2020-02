Parlons Business : Un océan d’opportunités économiques sur Auvio

Mardi 18/02 : Un océan d’opportunités économiques Face aux 150 millions de tonnes de déchets qui flottent actuellement dans les mers et les océans, il faut agir. Il faut notamment réduire au maximum le recours aux récipients à usage unique, comme les barquettes en aluminium ou encore les verrines en plastique. Plusieurs entreprises ont déjà commencé à tirer parti de ce défi environnemental. La société belge Do Eat a sauté sur l’occasion pour proposer ses contenants à base de fécule de pomme de terre et de céréales. Ces récipients naturels sont non seulement biodégradables dans un compost mais aussi… comestibles. Autre exemple : les films en plastique utilisés pour emballer les aliments sont également très polluants. Pour y remédier, une start-up polonaise, Scoby, a développé un emballage biologique à base de cellulose, qui a même la particularité de pousser autour des aliments tout en continuant à les protéger. La société indonésienne Evoware a elle aussi développé une alternative aux sachets en plastique, en proposant des emballages constitués à base d’algues marines, qui peuvent être utilisés pour contenir des pâtes instantanées, du sucre, du café ou encore des hamburgers. Utiliser des algues, une ressource présente en abondance dans les océans, pour éviter de polluer ces mêmes océans : il fallait y penser. Ces quelques exemples démontrent que la recherche de solutions au problème de la pollution des milieux marins peut aussi constituer une véritable opportunité économique pour les entreprises.