Parlons Business : L’intérêt des entreprises à protéger les océans sur Auvio

Lundi 17/02 : L’intérêt des entreprises à protéger les océans Il y a déjà près de cinq ans, les Etats membres de Nations-Unies ont défini dix-sept objectifs de développement durable à atteindre d’ici 2030. L’un de ces objectifs est de préserver la propreté et la sûreté des océans. Cette préoccupation est importante pour l’avenir de la planète. Pourtant, elle se situe toujours en dernière position dans les priorités des entreprises. Mais il y a du progrès. Il y a un an, seules 14% des entreprises se préoccupaient de leur impact sur la vie aquatique, tandis qu’à présent, plus du quart des entreprises se soucient de la préservation des océans. Il y a plusieurs raisons à cette prise de conscience de l’importance de la protection des milieux marins. Les entreprises encourent un risque de réputation si elles ne réalisent aucun effort pour limiter la pollution des mers. En particulier, l’usage excessif du plastique est de plus en plus mal perçu dans l’opinion publique, ce qui peut affecter les relations commerciales et les ventes des entreprises qui sont de mauvais élèves dans la réduction de l’utilisation du plastique. De plus, dans certains secteurs, comme l’alimentation, la pollution des océans pourrait avoir, à terme, des conséquences négatives sur les affaires des entreprises. Et enfin, certaines sociétés pourraient trouver, dans les milieux aquatiques, des opportunités de développements futurs. Les entreprises ont donc plus que jamais intérêt à participer à la protection des océans, et on ne serait pas étonné de voir cet objectif monter dans le classement de leurs priorités dans les années à venir.