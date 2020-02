Parlons Business : La stratégie d’investissement thématique. sur Auvio

Vendredi 14/02 : La stratégie d’investissement thématique. Parmi les approches utilisées pour la sélection des actifs d’un fonds durable, la stratégie thématique a un important potentiel. Elle consiste à opter pour des secteurs qui sont directement en rapport avec la durabilité. Autrement dit, le gestionnaire du fonds socialement responsable va appliquer, dans son univers d’investissement, un filtre qui permet de sélectionner les entreprises qui génèrent un certain pourcentage de leur chiffre d’affaires dans des thématiques durables. Par exemple, le fonds sera dédié au secteur des énergies renouvelables, ou encore à celui de l’eau et du traitement des déchets. Contrairement aux critères d’exclusion que nous avons évoqués hier, il s’agit donc ici d’appliquer des critères positifs, pour sélectionner uniquement des entreprises qui sont actives dans des secteurs bien déterminés. Par exemple, si la thématique de l’eau est retenue, le fonds durable pourra investir dans des sociétés qui travaillent dans la purification de l’eau, ou encore dans des entreprises d’infrastructures qui permettent de transporter l’eau vers des régions isolées. Des fonds durables peuvent aussi miser sur le micro-crédit en faveur de personnes qui sont exclues du circuit bancaire classique. Les entreprises qui favorisent le progrès social constituent un autre exemple de thème prisé par les gestionnaires de fonds durables. L’approche thématique permet donc aussi de concilier le rendement social ou environnemental et le rendement financier : de quoi satisfaire à la fois la conscience de l’investisseur et son portefeuille.