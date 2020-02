Parlons Business : Les différentes stratégies durables des gestionnaires de fonds. sur Auvio

Mercredi 12/02 : Les différentes stratégies durables des gestionnaires de fonds. Pour pouvoir être qualifié de durable, un fonds de placement doit adopter une politique d’investissement qui intègre les préoccupations des investisseurs désireux de voir leur argent financer des projets durables. Mais tous les fonds n’adoptent pas la même stratégie pour intégrer la durabilité dans leur politique d’investissement. Eurosif, le forum européen de l’investissement socialement responsable, a identifié plusieurs stratégies différentes. La politique d’exclusion implique de renoncer à investir dans des sociétés dont les activités sont controversées, comme l’armement, par exemple. L’intégration de critères ESG, c’est-à-dire environnementaux, sociaux et de gouvernance, permet de sélectionner les entreprise selon leurs efforts dans ces trois domaines. L’approche best in class donne un classement des entreprises selon leur score de durabilité, afin d’investir dans les meilleurs élèves en la matière. L’actionnariat actif implique quant à lui d’interagir, en tant qu’actionnaire, avec les entreprises que le fonds détient en portefeuille pour les inciter à adopter de meilleurs pratiques. L’investissement à impact permet de favoriser des projets durables bien déterminés. L’approche thématique conduit à miser sur des thèmes durables, tels que l’énergie verte ou encore le traitement des déchets. Généralement, les gestionnaires de fonds durables combinent plusieurs de ces stratégies. Ce qui permet d’offrir aux investisseurs des placements à la fois durables et bien diversifiés.