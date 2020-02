Parlons Business : Investir durable, également via le crowdlending. sur Auvio

Mardi 11/02 : Investir durable, également via le crowdlending. Quand on évoque l’investissement socialement responsable, on pense souvent à des produits financiers classiques, comme des fonds de placement. Mais il est aussi possible d’investir de manière durable en recourant à des canaux financiers alternatifs, comme par exemple le crowdlending. Il s’agit d’une forme de financement participatif : une entreprise fait appel à un large public pour réunir une somme nécessaire à son développement, par exemple. Le crowdlending a ceci de particulier que ceux qui y recourent ne deviennent pas détenteurs de parts de l’entreprise mais bien des prêteurs. Si tout va bien, ils peuvent donc percevoir des intérêts et ensuite être remboursés de leur prêt. Le crowdlending durable a une caractéristique supplémentaire : les projets qui y sont financés doivent respecter des critères de durabilité. Récemment une start-up belge a lancé une plate-forme de crowdlending durable. Appelée Ecco Nova, cette plate-forme accessible sur internet permet de financer des installations photovoltaïques, des éoliennes, des centrales de biomasse ou même des projets de constructions immobilières à haute efficacité énergétique. A la fin de l’année dernière, Ecco Nova avait déjà permis de financer 25 projets en collectant plus de 12 millions d’euros auprès des investisseurs particuliers. L’investissement durable séduit donc aussi les adeptes de la finance alternative.