Parlons Business : Des fonds spéculent sur la baisse des cours boursiers de sociétés qui font du greenwashing. sur Auvio

Lundi 10/02 : Des fonds spéculent sur la baisse des cours boursiers de sociétés qui font du greenwashing. En matière d’investissement durable, pas question de tricher. Les entreprises qui affirment faire des efforts en faveur de l’environnement, des droits sociaux ou encore des bonnes pratiques de gestion, doivent réellement mettre en œuvre ces politiques, en profondeur, dans l’ensemble de leurs activités. Sans quoi, on considère que ces sociétés s’adonnent à ce qu’on appelle le greenwashing. Autrement dit, ces entreprises font alors semblant de faire des efforts pour la planète mais en font le moins possible. Et quand on gratte un peu le vernis vert mis en avant, on s’aperçoit que les pratiques de ces sociétés restent très mauvaises pour l’environnement et la société. Des gestionnaires de fonds spéculatifs s’en sont aperçu et ont décidé de faire le tri entre les bons et les mauvais élèves des critères durables. Ces fonds ont décidé de spéculer contre les sociétés qui font du greenwashing, ce qui revient à faire baisser leurs cours de Bourse. D’autres investisseurs activistes ont clairement menacé d’agir contre des sociétés qu’ils détiennent dans leurs portefeuilles pour les contraindre à faire suffisamment d’efforts pour réduire leurs émissions de CO2. Même le gouverneur de la Banque d’Angleterre a plaidé pour des pénalités à l’encontre des entreprises qui sont du mauvais côté de la transition énergétique… Voilà de nouvelles preuves que l’investissement durable peut avoir un impact considérable sur l’évolution vers une économie plus respectueuse de l’environnement.