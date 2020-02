Parlons Business : L’évolution des critères de durabilité sur Auvio

Jeudi 06/02 : L’évolution des critères de durabilité. Dans le monde de l’investissement durable, rien n’est figé pour l’éternité. Quand on veut faire en sorte que l’argent finance des projets respectueux de critères ESG, c’est-à-dire environnementaux, sociaux et de bonne gestion, on est plutôt dans un processus en évolution permanente. En effet, les critères ESG qui sont appliqués aujourd’hui peuvent évoluer en fonction des exigences réglementaires ou de la pression de l’opinion publique, par exemple. Le label belge de durabilité des produits financiers, que nous avons évoqué en début de semaine, tient compte de cette marge de manœuvre : les critères utilisés pour attribuer ce label à des placements peuvent devenir plus contraignants au fil du temps, dans le but d’accompagner les entreprises dans leur évolution progressive vers plus de durabilité. Tous les deux ans, il est prévu de revoir les critères de ce label officiel de l’investissement durable belge, pour tenir compte de l’évolution des attentes des investisseurs, des nouvelles études scientifiques, des derniers changements réglementaires ou encore d’informations plus précises sur la situation des entreprises sur le plan environnemental. À cet égard, Febelfin, la fédération financière belge, prévoit que l’accès à des données plus détaillées sur l’empreinte CO2 des entreprises est un thème qui devrait évoluer rapidement. Voilà qui devrait permettre d’augmenter, à l’avenir, la qualité des investissements durables en Belgique.