Parlons Business : La force de la finance pour obliger les entreprises à changer sur Auvio

Mercredi 05/02 : La force de la finance pour obliger les entreprises à changer. La transition vers une économie plus respectueuse de l’environnement semble inéluctable. Neuf entreprises exportatrices belges sur dix placent le changement climatique en tête de leurs priorités. Par contre, plus d’un tiers d’entre elles pensent que le changement climatique n’aura pas d’incidence sur leurs activités et à peine 15% de ces entreprises voient des opportunités dans la transition vers une économie moins polluante. Pourtant, le monde de l’entreprise a de plus en plus intérêt à se préoccuper de l’environnement, si ce n’est pas par conviction, au moins pour des raisons financières. Le robinet du crédit va se refermer de plus en plus pour les entreprises qui ne font aucun effort en matière environnementale. C’est la conséquence du souhait grandissant des investisseurs de donner à leur argent une destination respectueuse de la planète. L’investissement durable devrait donc avoir un impact de plus en plus important. D’autant plus que la Commission européenne compte faire de l’Europe le premier continent neutre en carbone, notamment en réduisant le coût des crédits verts pour les entreprises. Par conséquent, les entreprises qui feront des efforts en matière environnementale devraient pouvoir se financer plus facilement et auront ainsi un avantage compétitif par rapport aux mauvais élèves de la transition énergétique. La finance durable est donc un levier puissant pour parvenir à une économie plus respectueuse de l’environnement.