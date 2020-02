Parlons Business : Le label belge de durabilité impose sa marque en Europe sur Auvio

Mardi 04/02 : Le label belge de durabilité impose sa marque en Europe. En Belgique, il existe désormais un label officiel pour les investissements durables, comme nous l’avons évoqué hier. Cette labellisation, basée sur une norme de qualité minimale des placements durables, a reçu une large adhésion des différents acteurs du secteur financier belge. Si bien que ce système pourrait même servir, à l’avenir, de modèle à un futur label durable européen. D’après Novethic, une société française spécialisée dans l’information sur la finance durable, le label belge attribué aux placements durables a d’ores et déjà changé la donne en Europe. En effet, la labellisation belge repose sur trois exigences : premièrement, la transparence ; deuxièmement, des exclusions de l’univers d’investissement, sans être trop strict au départ pour ne pas écarter trop d’entreprises ; et troisièmement, l’application de critères environnementaux, sociaux et de bonne gestion, en abrégé ESG. Novethic constate que ces trois exigences correspondent aux souhaits émis par un groupe d’experts en vue d’harmoniser l’offre de fonds durables en Europe. Le spécialiste de la finance durable a comparé tous les labels appliqués en Europe et sa conclusion est claire : la Belgique est désormais leader européen dans la labellisation des placements durables. À présent, c’est à la Commission européenne de jouer : son plan d’action pour la finance durable prévoit de mettre en place une norme minimale en Europe. L’exécutif européen pourrait donc bien s’inspirer du modèle belge.