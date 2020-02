Parlons Business : Le label durable belge attribué à plus de 300 fonds sur Auvio

Lundi 03/02 : Le label durable belge attribué à plus de 300 fonds. Beaucoup d’investisseurs souhaitent que leurs placements servent à financer des projets durables. Autrement dit, ils veulent que leur argent profite à des entreprises qui respectent l’environnement, les droits humains ou encore les principes de bonne gestion. Jusqu’il y a peu, il était très difficile de savoir si, en investissant dans un produit financier présenté comme durable, l’argent était effectivement investi dans le respect de critères environnementaux, sociaux et de bonne gestion. Pour y remédier, Febelfin, la fédération qui chapeaute le secteur financier belge, a élaboré un label appelé « Towards Sustainability ». Ce label est basé sur une norme minimale de qualité en matière de durabilité. Après une analyse réalisée par un organisme indépendant, ce label a d’abord été décerné, en novembre, à un peu plus de 300 fonds de placement durable. Une nouvelle série de labellisations doit encore intervenir ce mois-ci. Le label est basé sur un principe de transparence. Les investisseurs peuvent en effet vérifier, pour chaque produit financier labellisé, quels sont les critères qui permettent de qualifier cet investissement de durable. Pour vérifier les caractéristiques durables d’un placement labellisé, il suffit de se rendre sur le site towardssustainability.be. Ce label devrait ainsi permettre aux particuliers de mieux orienter leur épargne en fonction de leurs souhaits en matière de placements durables. Tous les détails se trouvent donc sur towardssustainability.be.