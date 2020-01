Parlons Business : L’accessibilité aux transports en commun sur Auvio

Jeudi 30/01 : L’accessibilité aux transports en commun Pour choisir le lieu de leur siège social, les entreprises accordent de plus en plus d’importance à la proximité d’accès aux transports en commun, qui permettra de réduire les coûts liés aux retards de leurs collaborateurs à cause des embouteillages. Les particuliers intègrent également de plus en plus cette préoccupation au moment de choisir le lieu de leur futur domicile. De plus en plus d’outils numériques destinés à évaluer l’accessibilité aux transports en commun se développent en Belgique. Leur objectif est de permettre aux entreprises et aux particuliers d’évaluer la pertinence d’une implantation à un endroit donné. En effet, selon l’adresse à laquelle vous habitez en Belgique, la qualité de votre mobilité en transports en commun est très variable. C’est ce que démontre notamment l’application Mobiscore, qui attribue un score de mobilité en fonction de l’adresse encodée. Cette application mesure, pour chaque rue de Belgique, la durée nécessaire pour rejoindre les dix chefs-lieux de provinces et la capitale en transports en commun. Le score de mobilité est établi en fonction de la vitesse moyenne du trajet sur chaque distance. On retrouve cet aspect d’évaluation des possibilités de mobilité dans les certificats BREEAM, qui évaluent la performance environnementale des bâtiments dans le secteur de la construction. La qualité de la mobilité prend donc de plus en plus d’importance dans l’immobilier.