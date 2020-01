Parlons Business : Le budget mobilité intéresse les entreprises sur Auvio

Mercredi 29/01 : Le budget mobilité intéresse les entreprises Il y a deux ans, les travailleurs disposant d’une voiture de société ont eu la possibilité d’échanger leur véhicule contre une indemnité faiblement taxée. Ce système baptisé « cash for car » a été peu utilisé. Le gouvernement fédéral a donc remis son ouvrage sur le métier et a proposé, l’année suivante, le budget mobilité. Ce nouveau système permet au travailleur d’organiser lui-même sa mobilité en utilisant à sa guise un budget équivalent au coût annuel réel que l’employeur débourse pour la mise à disposition de sa voiture de société. L’avantage de ce nouveau mécanisme est qu’il permet de combiner plusieurs modes de transport. Par exemple, l’employé peut opter pour un abonnement de transports en commun et acheter une voiture moins polluante avec le surplus du budget. D’après une enquête réalisée l’année dernière, six employeurs sur dix sont prêts à proposer un budget mobilité aux travailleurs concernés. Et plus de la moitié des employés seraient intéressés par un véhicule plus écologique en échange d’une hausse de salaire ou de jours de congé supplémentaires. Pour traduire ces bonnes intentions en pratique, il faudra toutefois faire un effort d’information des employeurs et des travailleurs, notamment par le biais de simulations d’utilisation du budget mobilité. Certains secrétariats sociaux proposent déjà ce type de service. À terme, le budget mobilité pourrait ainsi participer à la solution aux problèmes de mobilité en Belgique.