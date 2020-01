Parlons Business : Vélo, nouvelles technologies et autres usages sur Auvio

Vendredi 24/01 : Vélo, nouvelles technologies et autres usages Après avoir abordé les avantages financiers et techniques du vélo électrique, nous devons encore évoquer plusieurs arguments qui plaident également en faveur de l’utilisation accrue des bicyclettes. Premièrement, comme d’autres moyens de transport, les vélos électriques deviennent des objets connectés. Grâce à une puce GPS et à une carte Sim embarquées, il est possible de planifier un parcours, de conserver l’historique des déplacements ou encore de connaître le niveau de charge de la batterie électrique. En plus d’être connecté, le vélo peut aussi désormais, grâce à l’appui de son moteur électrique, être équipé d’accessoires qui permettent un plus grand nombre d’usages. Par exemple, les professionnels sont de plus en plus nombreux à s’intéresser au vélo cargo électrique, qui permet de transporter jusqu’à 500 kilos de cargaison. L’essor de l’e-commerce a provoqué une forte augmentation des livraisons à domicile, ce qui a accru le trafic des camions de livraison. Le vélo cargo représente un alternative de choix pour acheminer les marchandises jusqu’au domicile du consommateur à partir d’un entrepôt localisé en bordure des villes, où les camions peuvent circuler plus facilement. L’amélioration des infrastructures encourage également l’utilisation du vélo. De plus en plus de parkings dédiés aux bicyclettes sont disponibles dans les agglomérations, compte tenu de la demande croissante du public. Se déplacer à deux roues a donc de plus en plus de sens de nos jours.