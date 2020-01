Parlons Business : L’intérêt du vélo électrique sur Auvio

Jeudi 23/01 : L’intérêt du vélo électrique Pour échapper aux problèmes de mobilité en ville, de plus en plus d’usagers de la route se tournent vers le vélo électrique. Ce moyen de transport a l’avantage d’être moins cher qu’une voiture ou un scooter. On peut facilement se procurer un vélo électrique à un prix de 2.000 euros en moyenne. Les modèles classiques permettent de rouler à une vitesse allant jusqu’à 25 km/h. Mais on trouve aussi, sur le marché des vélos électriques, des speedelec (Isabelle : prononcer spiidélèque), aussi appelés speed pedelec, qui permettent d’atteindre une vitesse de 45 km/h. Mais pour ces modèles, il faudra débourser de 4.000 à 7.000 euros et passer par une immatriculation et une assurance responsabilité civile, ce qui n’est pas nécessaire pour un vélo électrique classique. Le gros avantage de ces vélos est que le chargement de leur batterie ne coûte pas très cher. Autre atout des vélos électriques : on peut les acheter à crédit à des conditions très avantageuses actuellement, compte tenu des taux d’intérêt très bas. Enfin, la fiscalité encourage aussi l’utilisation des vélos électriques : il existe des primes régionales, des possibilités de déduction de frais professionnels, une indemnité pour les déplacements entre de domicile et le lieu de travail, sans oublier la possibilité d’opter pour un vélo de société exonéré d’impôt. Rouler en vélo électrique représente donc de plus en plus une alternative de choix face à la voiture.