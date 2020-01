Parlons Business : Vers une offre multimodale des entreprises publiques sur Auvio

Mercredi 22/01 : Vers une offre multimodale des entreprises publiques Le secteur privé s’est déjà engouffré dans les offres multimodales pour les usagers des transports, comme nous l’avons évoqué hier. Mais le secteur public n’est pas en reste : l’an dernier (en 2019, donc bien : l’an dernier), les quatre principaux opérateurs belges de transports en commun se sont concertés pour lancer un planificateur multimodal intégré. La SNCB, la Stib, De Lijn et les Tec ont développé une application test appelée Smart Mobility Planner, qui intègre toutes les données en temps réel de leurs réseaux de transport. L’objectif est de permettre aux utilisateurs de calculer à tout moment le meilleur itinéraire en combinant les transports en commun et la mobilité douce. À terme, cette application doit intégrer d’autres offres de mobilité, comme les vélos et voitures partagés. Les quatre opérateurs publics assurent qu’ils ne veulent pas faire de la concurrence aux initiatives privées dans le domaine des applications de mobilité multimodales. Ils ont d’ailleurs décidé d’ouvrir le code source de leur application aux sociétés privées actives dans les services de mobilité. Mais tout comme dans le secteur privé, l’avancée décisive qui se fait attendre est la proposition de paiement direct, dans cette application intégrée, des tickets de bus ou de train, ou encore des locations de vélos ou de voitures. Les opérateurs de transport en commun promettent de travailler à une solution de paiement intégré.