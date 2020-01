Parlons Business : Des applications pour une meilleure multimodalité sur Auvio

Mardi 21/01 : Des applications pour une meilleure multimodalité Très peu de Belges combinent plusieurs moyens de transport lors de leurs déplacements. Pourtant, dans beaucoup de cas, associer deux types de moyens de transport peut s’avérer intéressant, que ce soit pour gagner du temps, pour arriver plus près de la destination ou encore pour limiter le prix du déplacement. Le problème vient généralement du manque d’informations à disposition de l’usager de la route. Par exemple, il arrive qu’une personne qui se déplace en métro ignore la possibilité de poursuivre son voyage avec un vélo partagé qui l’amènerait à proximité immédiate de sa destination. Dans les grandes villes, il peut aussi arriver qu’on hésite entre plusieurs moyens de transport dont on ne connaît pas bien les tarifs ou les horaires. La solution à ce manque d’informations devrait venir des applications de mobilité. Plusieurs entreprises privées ont développé des applications pour smartphones qui permettent de choisir les moyens de transport les plus adéquats en fonction du parcours choisi. Ces applications utilisent l’intelligence artificielle pour combiner des offres de transport publiques et privées ou encore pour tenir compte des embarras de circulation afin de planifier le meilleur itinéraire possible. Mais des concertations entre les différents opérateurs seraient nécessaires pour permettre un paiement aisé de ces déplacements multimodaux. Ce problème peut expliquer pourquoi la combinaison de plusieurs moyens de transports reste encore très limitée actuellement.