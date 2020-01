Parlons Business : Les alternatives à la voiture sur Auvio

Lundi 20/01 : Les alternatives à la voiture En Belgique, la voiture reste le moyen de transport favori. D’après une étude récente, les Belges effectuent six déplacements sur dix en voiture. Et l’auto s’impose sur trois quarts des distances parcourues en Belgique. On comprend mieux pourquoi le trafic routier est de plus en plus dense, avec un nombre croissant d’embouteillages. Mais petit à petit, les usagers de la route commencent à réagir. En vingt ans, la part de la voiture dans les moyens de transport a tout de même diminué : elle est passée de 67 % en 1999 à 61 % actuellement. Les navetteurs se tournent de plus en plus vers les transports en commun, avec en priorité le train pour relier les grandes villes. À l’intérieur des agglomérations, d’autres moyens de transport commencent à s’imposer, comme les vélos, les trottinettes ou encore les scooters. Dans plusieurs villes, ces modes de déplacement doux sont proposés en partage, moyennant le paiement de frais calculés généralement en fonction de la durée d’utilisation. Mais l’enquête de mobilité pointe aussi une faiblesse dans l’offre de déplacements en Belgique : la combinaison de plusieurs moyens de transport reste trop compliquée : très peu de gens utilisent au moins deux moyens de transport différents. Un effort est donc attendu en matière de multimodalité.