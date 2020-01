Parlons Business : Les SUV, appréciés mais critiqués sur Auvio

Vendredi 17/01 : Les SUV, appréciés mais critiqués Parmi les modèles de voitures les plus vendus, les SUV se taillent la part du lion actuellement. En Belgique et à l’échelle mondiale, ces gros modèles représentent environ 40 % des ventes. Plusieurs raisons expliquent le succès récent des SUV. Les consommateurs apprécient le sentiment de sécurité à bord de ces véhicules imposants, ainsi que la position haute du conducteur et l’important volume de l’habitacle. Les constructeurs ne sont pas en reste pour promouvoir ces gros gabarits : sur ces modèles, leurs marges sont plus élevées que sur des voitures plus petites. Mais depuis quelques mois, les SUV attirent de plus en plus de critiques. Ces voitures figurent parmi les plus polluantes et elles sont aussi bien plus encombrantes que les modèles classiques, ce qui les rend beaucoup moins adaptées à un trafic urbain de plus en plus dense. Les organisations de défense de l’environnement mènent des campagnes contre les SUV et les pouvoirs publics envisagent de les taxer plus lourdement. Même les constructeurs automobiles prennent conscience que le vent semble être en train de tourner : des enquêtes auprès de la clientèle montrent une forme de lassitude à l’égard des SUV. Tout comme pour les petites voitures citadines, l’avenir de ces gros véhicules serait la motorisation électrique, à condition que des batteries à prix abordables soient un jour disponibles. On en revient donc toujours à cet enjeu crucial pour l’évolution du secteur automobile.