Parlons Business : ls misent sur la voiture électrique sur Auvio

Jeudi 16/01 : Ils misent sur la voiture électrique Le gros avantage de la voiture électrique est qu’elle qu’elle pollue beaucoup moins pendant son utilisation. Mais ses points faibles sont les émissions liées à sa fabrication, sa faible autonomie, son prix et la rareté des points de recharge. Tous ces inconvénients n’empêche pas les autorités et des constructeurs à croire dur comme fer à un parc automobile largement électrique à l’avenir. Le premier constructeur automobile au monde, Volkswagen, ambitionne de devenir le numéro un mondial de la voiture électrique d’ici cinq ans. Compte tenu de la demande de plus en plus forte en Europe et en Chine, le groupe allemand ambitionne d’atteindre une production d’un millions de véhicules électriques par an en 2025. Les pouvoirs publics s’activent aussi. La Commission européenne vient d’autoriser sept pays de l’Union à octroyer des aides publiques pour créer une filière européenne de batteries pour voitures électriques. Ces subventions pourront atteindre un total de plus de trois milliards d’euros. L’exécutif européen pense que ce coup de pouce des États devrait attirer des capitaux privés supplémentaires, à hauteur d’environ cinq milliards d’euros. Tout cet argent devrait servir à rendre les batteries plus performantes, moins polluantes et moins chères, et à les doter d’une plus grande autonomie. En cas de succès, cela rendrait la voiture électrique beaucoup plus compétitive à l’avenir.