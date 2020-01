Parlons Business : Risque de disparition des petites voitures citadines sur Auvio

Mercredi 15/01 : Risque de disparition des petites voitures citadines Paradoxalement, les réglementations de plus en plus strictes en matière d’émissions polluantes pourraient conduire à la disparition des modèles de voitures compactes destinées à la circulation en ville. Plusieurs constructeurs ont déjà annoncé la réduction voire l’abandon de la production de voitures de petit gabarit à moteur thermique, capables de se faufiler dans un trafic urbain de plus en plus dense. Pourtant, ces véhicules plus légers émettent moins de pollution que les autres et semblent donc tout à fait adaptés aux normes de plus en plus sévères appliquées dans les villes. Mais le problème se situe du côté de la rentabilité de ces petites voitures : malgré des coûts de production comprimés au maximum, les marges que les constructeurs dégagent de la vente de ces modèles sont trop faibles, à cause d’une baisse de la demande et en raison de la concurrence des voitures à bas prix. La solution pour préserver des véhicules compacts destinés au trafic urbain serait de les faire passer au moteur 100 % électrique. Mais là, c’est du côté du portefeuille du consommateur que ça coince : le prix des batteries pour voitures rend ces modèles difficilement abordables. Tout espoir n’est pourtant pas perdu car les pouvoirs publics et les constructeurs automobiles semblent prêts à redoubler d’efforts pour pouvoir proposer des véhicules électriques abordables à l’avenir : nous en reparlerons dès demain !