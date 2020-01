Parlons Business : La disparité des zones de basses émissions sur Auvio

Mardi 14/01 : La disparité des zones de basses émissions De plus en plus de villes adoptent des règles environnementales à l’égard des voitures qui circulent sur leur territoire. Comme ces décisions sont prises au niveau local ou, au mieux, à l’échelon régional, il existe une grande disparité de mesures, en Belgique comme en Europe. Par exemple, depuis l’été dernier, certaines rues de Berlin ne sont accessibles qu’aux voitures diesel qui respectent la norme Euro 6. Par contre, si vous roulez dans le centre de Bruxelles, vous pouvez encore utiliser un moteur diesel répondant à la norme Euro 4. Dans la capitale belge, ce n’est qu’à partir de 2025 que la circulation sera limitée aux voitures diesel de la norme Euro 6. Mais à plus long terme, les autorités bruxelloises sont encore plus ambitieuses : il est question d’interdire complètement les véhicules diesel à partir de 2030. En Wallonie, une interdiction progressive des voitures les plus polluantes ne commencera à s’appliquer qu’à partir de 2023, avec un phasage de règles de plus en plus strictes jusqu’en 2030. En résumé, les règles d’accès à certains territoires varient d’un lieu à l’autre et d’une année à l’autre : les automobilistes devront donc bien se renseigner pour savoir si leur véhicule répond à ces nouvelles normes environnementales disparates et évolutives. Nous vous conseillons de vérifier les règles applicables à votre voiture en fonction du lieu où vous souhaitez circuler, en vous rendant sur le site urbanaccessregulations.eu (Isabelle : je propose de prononcer ceci à l’anglaise, sauf le suffixe : yourbane axèsse rigoulaichionnsss point EU (ça permet de citer toutes les lettres de l’adresse du site)). Ce site web multilingue réalisé avec l’appui de la Commission européenne compile les règles applicables dans l’ensemble de l’Union. Rendez-vous donc sur urbanaccessregulations.eu.