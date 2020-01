Parlons Business : Le diesel banni des centres-villes sur Auvio

Vendredi 10/01 : Le diesel banni des centres-villes Le diesel est dans la ligne de mire des autorités. Ce carburant est dénigré depuis le scandale de la fraude aux tests anti-pollution qui a touché plusieurs constructeurs automobiles. Depuis cette affaire, on s’interroge sur la pertinence du recours aux moteurs diesel. En effet, au point de vue de la consommation de carburant, les voitures roulant au diesel ne deviennent performantes que sur de longues distance et à vitesse élevée. En cas de trajets courts et à faible allure, les moteurs diesel présentent un rendement moins bon que les autres et leurs systèmes anti-pollution fonctionnent moins bien, ce qui augmente les émissions de particules fines, responsables de la mauvaise qualité de l’air. En Belgique, on estime que la pollution de l’air provoque plus de 9.000 décès prématurés par an. Pour l’ensemble de l’Europe, on atteint quasiment 400.000 décès. La prise de conscience des problèmes de santé publique liés aux émissions de particules fines a conduit les autorités à prendre des mesures contre l’utilisation de véhicules au diesel dans les centres-villes, étant donné qu’on y parcourt des distances limitées et à vitesse réduite. Mais comme nous le verrons prochainement, les restrictions d’accès appliquées aux voitures diesel varient fortement en fonction des villes et des régions.