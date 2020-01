Parlons Business : La voiture de demain : hybride ? sur Auvio

Jeudi 09/01 : La voiture de demain : hybride ? Après avoir évoqué les voitures électriques et au gaz, il faut aussi se pencher sur les modèles hybrides, qui permettent de combiner les avantages des moteurs thermiques et des moteurs électriques. Par définition, ces voitures restent polluantes puisqu’à côté de leur motorisation électrique, elles comportent aussi un moteur qui fonctionne à l’essence ou au diesel. Mais grâce au mode électrique, elles sont censées réduire leurs émissions polluantes par rapport aux voitures classiques. Il existe deux types de véhicules hybrides : premièrement, celui dont la batterie se charge grâce à la récupération d’énergie provenant du moteur thermique ou du freinage ; deuxièmement, la voiture hybride rechargeable, dotée d’une batterie électrique de plus grande capacité qui se recharge sur une prise de courant. Au point de vue environnemental, ces deux modèles sont surtout efficaces quand ils sont utilisés pour de petits trajets à faible vitesse, c’est-à-dire essentiellement en ville. Pour de plus grandes distances, le moteur thermique prend le relais, ce qui peut même parfois conduire à polluer plus qu’avec une voiture classique, à cause du poids de la batterie électrique… Autrement dit, les voitures hybrides sont loin d’être la solution ultime au problème des émissions polluantes mais elles contribuent aussi, à leur manière, aux avancées vers les objectifs de limitation de la pollution de l’air.