Parlons Business : La voiture de demain : électrique ? sur Auvio

Mardi 07/01 : La voiture de demain : électrique ? Grâce aux avancées technologiques et aux efforts environnementaux demandés aux constructeurs automobiles, les voitures sont devenues progressivement moins polluantes au fil des années. Mais la transition vers des véhicules véritablement « verts » est loin d’être accomplie. Si on cherche une alternative aux voitures qui roulent à l’essence et au diesel, la voiture électrique présente l’avantage de n’émettre quasiment aucune pollution durant sa durée d’utilisation. Par contre, le bilan carbone de sa construction est plus élevé parce que la conception de la batterie est gourmande en énergie. De plus, le bilan environnemental global d’un véhicule électrique dépendra aussi de la manière dont est produite l’électricité utilisée pour recharger sa batterie. En Belgique, plus de la moitié de la production électrique est d’origine nucléaire, environ 15 % provient de sources renouvelables et plus du tiers de l’électricité est produite par des combustibles fossiles. Mais les plus gros inconvénients des voitures électriques restent leur prix élevé et leur autonomie limitée : dans la plupart des cas, il faut recharger la batterie après avoir parcouru 400 kilomètres. Tout cela n’empêche pas des constructeurs et les pouvoirs publics de croire à l’essor des véhicules électriques grâce à la recherche sur de nouveaux types de batteries. Mais en attendant, on peut aussi se tourner vers d’autres alternatives, comme nous le verrons demain.