Parlons Business : En route vers moins de pollution automobile sur Auvio

Lundi 06/01 : En route vers moins de pollution automobile La circulation routière est devenue la principale source de la pollution de l’air. Près de la moitié de cette pollution provient du trafic automobile. Les véhicules qui roulent au diesel représentent 60 % des émissions polluantes liées à la circulation routière. Pour préserver la qualité de l’air que nous respirons, nous ne pourrons donc pas continuer à nous déplacer à l’avenir comme nous le faisons actuellement. Différentes pistes sont étudiées pour réduire la pollution liée à la circulation routière. Les autorités adoptent des règles de plus en plus strictes à l’égard des véhicules les plus polluants. De leur côté, les constructeurs automobiles amorcent un virage vers des motorisations qui produisent moins d’émissions polluantes voire plus aucune pollution. Quant aux consommateurs, ils jouent aussi un rôle important : en étant davantage sensibilisés à la problématique de la pollution automobile, ils sont de plus en plus nombreux à opter pour une mobilité plus douce. Toutes ces évolutions démontrent que la transition vers des modes de déplacements moins polluants est désormais inéluctable. Dans les prochains jours, nous évoquerons les très nombreux changements concrets qui nous attendent en matière de mobilité.