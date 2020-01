Parlons Business : Le courant continu pour mieux transporter l’énergie verte sur Auvio

Vendredi 20/12 : Le courant continu pour mieux transporter l’énergie verte Le principal reproche formulé à l’encontre des énergies vertes est leur intermittence. Le vent ne souffle pas en permanence sur les éoliennes et le soleil ne brille pas toujours au-dessus des panneaux photovoltaïques. L’une des solutions est d’améliorer le transport de l’électricité produite : en combinant plusieurs sources énergétiques situées dans des lieux très éloignés, on pourrait approvisionner les consommateurs de manière régulière. Mais le transport à haute tension de l’électricité se heurte au problème de la perte en ligne. Plus la distance est longue, plus on perd de l’énergie à cause de la résistance des matériaux au passage des électrons. Une solution serait d’utiliser du courant continu pour le transport sur longues distances, au lieu du courant alternatifs. Le courant continu permet de réduire de moitié la perte d’énergie lors du transport. Certains pays, comme les Etats-Unis et la Chine, ont déjà opté pour ce changement et ont construit des lignes de courant continu à ultra-haute tension de plusieurs centaines de kilomètres. L’Allemagne s’est également engagé dans cette voie récemment. Ces lignes électriques d’un nouveau genre nécessitent des investissements initiaux importants mais les gains qu’elles permettent de réaliser en valent la peine. L’engouement pour les investissements verts permettra peut-être de développer encore ce transport d’électricité sur longues distances à l’avenir, pour le plus grand bien de la planète.