Parlons Business : Les carburants alternatifs sur Auvio

Jeudi 19/12 : Les carburants alternatifs Pour remédier aux émissions polluantes du transport, miser exclusivement sur les véhicules électriques n’est probablement pas la solution. Les ressources nécessaires pour les batteries actuelles sont de plus en plus rares et compliquées à extraire. Mais comme on ne peut pas continuer à exploiter les dérivés du pétrole, jugés trop polluants, que faire ? Des recherches sont actuellement menées pour accroître la production de carburants alternatifs, obtenus à partir d’énergies vertes. Par exemple, de l’électricité produite par des éoliennes, des centrales hydroélectriques ou des panneaux solaires pourrait être convertie en hydrogène. Cet hydrogène pourrait être ensuite transformé en méthanol, une substance qui pourrait très bien alimenter les moteurs, avec une pollution nettement inférieure à celle des carburants traditionnels. Il existe d’ailleurs déjà des mélanges de méthanol et d’essence sur certains marchés, comme en Suède et aux Etats-Unis. Du bioéthanol pourrait aussi être produit à base de déchets, ce qui réduirait son impact environnemental à zéro. Moyennant une légère adaptation des moteurs des voitures, ces combustibles alternatifs pourraient très bien devenir les principaux carburants dans un avenir pas si lointain. Mais une grande partie du succès de ces carburants dépendra de la volonté politique car les accises et la TVA constituent encore et toujours l’essentiel du prix à la pompe…