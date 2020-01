Parlons Business : Les règles environnementales des bâtiments sur Auvio

Mercredi 18/12 : Les règles environnementales des bâtiments Une grande partie des émissions de gaz à effet de serre provient du chauffage des bâtiments. D’où l’importance des efforts d’isolation, des constructions efficientes sur le plan énergétique, comme les immeubles passifs, ou encore des rénovations qui permettent de réduire la consommation d’énergie. Non seulement ces interventions pour rendre les immeubles moins polluants sont bonnes pour l’environnement mais en plus, elles sont importantes pour préserver la valeur de ces bâtiments. En effet, compte tenu des règles urbanistiques de plus en plus strictes sur le plan environnemental, les édifices anciens, mal isolés et mal équipés sur le plan énergétique, voient leurs prix chuter sur le marché immobilier. Pour préserver la valeur des bâtiments, des organismes de certification proposent aux propriétaires de réaliser des audits et des évaluations en vue de parvenir à une certification environnementale. Ces certifications tiennent compte des normes applicables en Belgique si elles existent, ou des règles européennes et des pays voisins. La certification tient compte de la construction du bâtiment mais aussi de son environnement et de l’accès à l’immeuble. Un bon bulletin environnemental tenant compte de tous ces paramètres permettra de garantir la valorisation la plus élevée possible pour le bâtiment certifié. Voilà une bonne manière de concilier des objectifs écologiques et financiers.