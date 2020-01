Parlons Business : L’énergie osmotique sur Auvio

Mardi 17/12 : L’énergie osmotique Pour tenter de répondre au défi de la lutte contre le réchauffement climatique, les scientifiques sont mis à contribution. Non seulement ils participent à l’amélioration de l’efficience des énergies vertes déjà bien connues, comme le photovoltaïque et l’éolien, mais ces experts avancent aussi sur d’autres projets d’énergies non polluantes. C’est notamment le cas de l’énergie osmotique, un concept encore méconnu dans le grand public. Ce type de production d’énergie repose sur la différence de concentration entre l’eau salée et l’eau douce. En présence de ces deux éléments, on assiste à une réaction physique : l’eau douce, moins concentrée, est irrésistiblement attirée vers l’eau salée, plus concentrée. Il en résulte un déplacement d’eau et une surpression qui peut servir à actionner une turbine pour produire de l’électricité. Ce principe pourrait être appliqué à grande échelle sur la planète, compte tenu du grand nombre d’estuaires où des fleuves se déversent dans la mer. Le problème est que cette technologie n’en est qu’à ses débuts. Le coût élevé liée à l’utilisation de membranes séparant l’eau douce de l’eau salée rend le rendement de l’énergie osmotique insuffisant. Mais la communauté scientifique continue à travailler pour y remédier. Après les énergies vertes, peut-être assisteront-nous un jour à l’émergence d’une énergie bleue…