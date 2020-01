Parlons Business : Zéro carbone dans le secteur cimentier en 2050 sur Auvio

Lundi 16/12 : Zéro carbone dans le secteur cimentier en 2050 La semaine dernière, nous avons évoqué le défi de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de la construction. Des avancées importantes ont déjà eu lieu dans ce domaine. Les cimentiers belges se sont engagés à redoubler d’efforts pour parvenir à la neutralité carbone d’ici 2050. Pour y parvenir, plusieurs leviers seront utilisés. Premièrement, ces industriels devront améliorer l’efficacité énergétique de leurs installations de production de ciment. Deuxièmement, ils envisagent aussi de réduire leur dépendance aux combustibles fossiles en privilégiant des combustibles alternatifs. Mais la plus grande partie de l’effort de réduction des émissions de CO2 devrait provenir de l’utilisation de nouvelles technologies, comme celles qui permettent la capture du gaz carbonique. Ce troisième levier que le secteur belge du ciment compte actionner fait déjà l’objet de recherches de pointe avec l’aide de scientifiques. Des projets de récupération de CO2 sont déjà en cours d’exécution. Mais il faudra attendre encore quelques années pour observer une commercialisation de ces systèmes de récupération du CO2. Des recherches sont également menées sur la réutilisation du carbone récupéré. Le CO2 pourrait intervenir dans la production de micro-algues, de carburants et de polymères ou encore pour d’autres applications chimiques. Grâce à ces perspectives encourageantes, on peut rêver d’un bilan carbone neutre dans la construction dans quelques dizaines d’années.