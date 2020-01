Parlons Business : De l’herbe pour isoler les bâtiments sur Auvio

Vendredi 13/12 : De l’herbe pour isoler les bâtiments Un des grands problèmes du secteur de la construction est qu’il est une source importante de gaz à effet de serre. Les matériaux employés dans ce domaine doivent être chauffés à très haute température, ce qui est énergivore. De plus, certains composants sont difficilement recyclables et utilisent des matières premières qu’il faut extraire et traiter, ce qui augmente encore leur bilan carbone. C’est notamment le cas pour les isolants à base de laines minérales. Mais une technologie venue de suisse et exploitée en Belgique offre une solution étonnante à ce problème. Grâce à une invention d’un ingénieur suisse, la société Gramitherm, basée à Auvelais, dans la province de Namur, a développé un isolant à base de fibres d’herbe. Cette société récupère de l’herbe coupée qui était auparavant considérée comme un déchet. Elle sépare cette herbe en une partie liquide, qui sert à fabriquer du biogaz. Ce biogaz est ensuite utilisé pour chauffer la partie solide de l’herbe. Et ces fibres d’herbe sont ensuite agglomérées en panneaux d’isolation. Grâce à la faible quantité d’énergie utilisée dans ce processus, l’entreprise Gramitherm présente un bilan carbone négatif car l’herbe utilisée absorbe beaucoup de CO2. Voilà un bel exemple de solution d’avenir pour une transition vers un secteur de la construction plus écologique.