Parlons Business : Réutiliser le CO2 sur Auvio

Jeudi 12/12 : Réutiliser le CO2 Le réchauffement climatique est en grande partie dû au rejet de CO2 dans l’atmosphère. Ce phénomène accentue l’effet de serre. Comme le gaz carbonique est surtout connu pour cet effet négatif sur la santé de la planète, son image n’est pas très bonne. Pourtant, de nouvelles technologies permettent d’avoir une approche différente du CO2. Au lieu de le considérer seulement comme un gaz responsable du réchauffement, on peut l’envisager comme une ressource utile. En pratique, le gaz carbonique peut être capté pour être ensuite transformé en matière première de base dans l’industrie chimique. Le CO2 récolté peut aussi servir à la confection de carburants synthétiques ou encore être stocké dans des matériaux de construction. Le seul problème est que la transformation du gaz carbonique est une étape qui demande un apport d’énergie. Il faut donc que ce processus soit alimenté par des énergies non polluantes pour que la conversion du CO2 puisse être qualifiée de durable. Mais le défi de cette réutilisation du carbone est d’ores et déjà relevé sur le terrain par des entreprises qui mettent en pratique ce principe. Par exemple, des cimentiers parviennent à réutiliser le CO2 de leurs usines pour l’inclure dans la production de ciment. L’engouement pour la réutilisation du carbone est élevé. Il existe même une association exclusivement dédiée à la capture du CO2 et à sa réutilisation.