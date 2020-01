Parlons Business : De nouvelles technologies pour relever le défi climatique sur Auvio

Mercredi 11/12 : De nouvelles technologies pour relever le défi climatique La lutte contre le réchauffement climatique passe par le développement de technologies innovantes. Des dizaines de start-ups se sont lancées dans le développement d’activités qui pourraient contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. C’est, par exemple, le cas de la société suédoise Eco Wave Power, qui a fait le pari de la production d’électricité à partir du mouvement des vagues. Un premier projet a été construit à Gibraltar sur base d’un concept assez simple : des flotteurs reliés à des pistons effectuent des mouvements de bas en haut en suivant le mouvement des vagues et les pistons font partie d’infrastructures côtières qui permettent de transformer l’énergie cinétique du mouvement d’oscillation en énergie électrique. L’avantage de la présence de ces infrastructures sur la côte, et pas en pleine mer, est que la maintenance des machines est grandement facilitée. À terme, l’entreprise Eco Wave Power compte augmenter sa capacité de production d’électricité d’origine maritime et vendre de l’électricité à un prix compétitif. Mais elle n’est encore qu’au début de son développement et a donc besoin de capitaux frais. C’est ce qui a conduit cette société innovante à entrer en Bourse l’été dernier. Les investisseurs qui croient à ce type de projet peuvent donc aussi s’associer à l’aventure en achetant des actions de cette entreprise. Mais il existe bien d’autres start-ups qui développent des technologies innovantes pour répondre au défi climatique.