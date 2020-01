Parlons Business : Des mesures concrètes pour contrer le réchauffement climatique sur Auvio

Mardi 10/12 : Des mesures concrètes pour contrer le réchauffement climatique Quand on évoque la lutte contre le réchauffement de la planète, on pense en priorité à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais en pratique, cette action sur les rejets de gaz implique un grand nombre de mesures concrètes. Une organisation non gouvernementales a identifié une centaine de mesures à mettre en œuvre pour parvenir à un point où les gaz à effet de serre arrêteront d’augmenter et commenceront même à diminuer progressivement. Ces actions concrètes sont classées en fonction de leur efficacité, de leur coût et de l’argent qu’elles permettront d’économiser à terme. La mesure la plus efficace est l’utilisation de réfrigérants moins polluants dans les frigos et les climatiseurs. On l’ignore souvent mais ces composants réchauffent l’atmosphère 1.000 à 9.000 fois plus que le gaz carbonique. La bonne nouvelle, c’est que leur remplacement est déjà en cours. Les représentants de 170 pays se sont mis d’accord pour passer à des produits réfrigérants naturels. La transition a commencé cette année et continuera jusqu’en 2028. Mais la liste des mesures à prendre contre le réchauffement climatique est encore longue. Parmi les actions les plus efficaces, on trouve le développement de l’énergie éolienne, la réduction du gaspillage alimentaire, la préservation des forêts ou encore l’exploitation de fermes solaires. Il reste donc encore beaucoup de travail pour atteindre ce fameux moment où les gaz à effet de serre diminueront.