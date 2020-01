Parlons Business : Le coût de la transition énergétique sur Auvio

Lundi 09/12 : Le coût de la transition énergétique La transition énergétique est aussi une affaire d’argent. Comme nous l’avons vu récemment, les énergies renouvelables voient leurs coûts diminuer, au point de devenir, dans certains cas, plus intéressantes que les énergies fossiles. Mais passer à des modes de production énergétique plus verts implique tout de même des investissements considérables. Par exemple, il faut renforcer les réseaux électriques pour mieux acheminer l’électricité produite de manière décentralisée par des unités de production d’énergie durable. Bien sûr, ces investissements seront amortis sur plusieurs dizaines d’années. Mais il n’empêche qu’il faut d’abord trouver les financements pour lancer ces projets pharaoniques. D’après l’Agence internationale de l’Energie, il faudrait investir jusqu’à 45.000 milliards de dollars dans le monde pour réaliser une transition énergétique efficace. Si on étale ces investissements sur trente ans, ça revient à quasiment 2% du produit intérieur brut mondial. Mobiliser les ressources nécessaires pour protéger la planète constitue donc un défi colossal. Mais il faudra bien relever ce défi car de toute manière, nos anciennes centrales électriques devront, tôt ou tard, être remplacées. Et comme le coût du renouvelable n’est plus supérieur à celui de centrales au gaz, autant opter pour des sources d’énergie vertes qui répondent aux objectifs climatiques.