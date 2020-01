Parlons Business : De meilleurs réseaux pour tirer le maximum de l’électricité verte sur Auvio

Vendredi 06/12 : De meilleurs réseaux pour tirer le maximum de l’électricité verte Le gros inconvénient de certaines sources d’électricité verte est qu’elles en sont pas disponibles en permanence. Pour limiter ce problème, les acteurs du secteur énergétique ont choisi de développer davantage les réseaux de transport d’électricité. L’objectif est de permettre qu’une énergie verte disponible en grande quantité à un endroit donné puisse être consommée à grande échelle et pas seulement à proximité immédiate de la source énergétique. En Belgique, nous rencontrons ce problème avec l’électricité d’origine éolienne. La mer du Nord est idéale pour l’implantation d’éoliennes offshore de grande capacité de production mais il faut encore que toute l’électricité produite puisse être acheminée sur la terre ferme et distribuée aux consommateurs. Des moyens importants ont déjà été consacrés aux lignes à haute tension en mer. Cette année, Elia, le gestionnaire du réseau belge de transport d’électricité, a annoncé un investissement de 500 millions d’euros dans une nouvelle ligne longue de plus de 80 kilomètres pour transporter l’électricité des futurs parcs éoliens en mer vers l’intérieur du pays. De cette manière, la Belgique prépare, petit à petit, un avenir énergétique plus autonome et plus respectueux de l’environnement, pour tendre vers la fameuse neutralité carbone, promise à l’échelle européenne dans le cadre de l’accord de Paris.