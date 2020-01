Parlons Business : Des raisons économiques de lutter contre le réchauffement climatique sur Auvio

Jeudi 05/12 : Des raisons économiques de lutter contre le réchauffement climatique Le changement climatique aura des conséquences pour l’économie. Une étude récente s’est penchée sur les effets de la montée des températures sur la croissance économique à l’échelle mondiale. La conclusion est sans appel : si on n’applique pas l’accord de Paris sur le climat, qui prévoit de limiter la hausse des températures, le produit intérieur brut réel par habitant baissera de plus de 7 % sur l’ensemble de la planète d’ici la fin du siècle. En cas d’application de l’accord de Paris, la baisse de l’activité économique due aux températures plus élevées sera limitée à 1 %. Cette étude, qui a été réalisée par l’antenne de Dallas de la banque centrale américaine, va même plus loin : elle analyse l’impact économique du changement climatique selon la région du monde où l’on se trouve. Les résultats montrent l’importance d’agir pour nous, Européens. En cas d’inaction face à la montée des températures, le produit intérieur brut par habitant de l’Union européenne baissera d’environ 4 % et demi d’ici l’année 2100. Par contre, si l’accord de Paris est appliqué à l’échelle mondiale, l’activité économique en Europe parviendra à se maintenir au niveau actuel. Le scénario est plus alarmant pour les États-Unis, dont la richesse globale serait amputée de 11 % en cas d’inaction climatique. Voilà de quoi faire réfléchir les Américains qui, sous la présidence de Donald Trump, ont choisi de se retirer de l’accord de Paris...