Parlons Business : La production éolienne multipliée par quinze d’ici 2040 sur Auvio

Mercredi 04/12 : La production éolienne multipliée par quinze d’ici 2040 La production d’électricité d’origine éolienne va connaître une croissance fulgurante dans les prochaines années. L’Agence internationale de l’Énergie vient de publier son rapport annuel sur les perspectives de l’énergie éolienne. On y apprend que, d’ici 2040, la capacité éolienne offshore mondiale pourrait être multipliée par quinze. En vingt ans, on prévoit pas moins de 1.000 milliards de dollars d’investissements cumulés dans ces projets offshore. Le développement des éoliennes en mer est dû à la baisse des coûts – que nous avons déjà évoquée –, aux politiques gouvernementales de plus en plus favorables à l’éolien offshore, et aux progrès technologiques des éoliennes, comme l’augmentation de la taille des turbines et le développement de fondations flottantes qui permettraient de placer des éoliennes plus loin des côtes. Cette croissance exponentielle de l’éolien en mer n’est qu’un début : l’Agence internationale de l’Énergie estime qu’avec davantage de soutien des pouvoirs publics, le potentiel de croissance serait encore plus élevé. Par exemple, en Europe, à politique inchangée, la capacité éolienne offshore devrait passer de 20 gigawatts actuellement à 130 gigawatts d’ici 2040. Mais si l’Union européenne prend des mesures dans le cadre de ses objectifs de neutralité carbone, sa capacité éolienne offshore pourrait atteindre 180 gigawatts dans vingt ans. À ce niveau, les éoliennes en mer deviendraient la première source d’électricité européenne.