Parlons Business : L’efficacité des éoliennes s’améliore sur Auvio

Mardi 03/12 : L’efficacité des éoliennes s’améliore Les énergies renouvelables utilisant l’eau, le vent ou le soleil ont l’avantage d’avoir de faibles coûts opérationnels et des sources d’approvisionnement quasi-inépuisables. Mais le principal reproche qui est opposé à ces productions d’énergies vertes est leur intermittence. Les panneaux solaires ne fonctionnent que quand le soleil brille et les éoliennes ne tournent qu’en présence de vent, alors que nous avons besoin d’une production électrique stable et quasi permanente. Mais grâce à l’amélioration des technologies vertes, des solutions apparaissent. De plus en plus d’éoliennes sont implantées dans des parcs offshore, où les turbines profitent de vents forts et réguliers grâce à la taille plus grande de ces éoliennes. D’après l’Agence internationale de l’Énergie, dans les parcs éoliens les plus récents, les éoliennes tournent au maximum de leur capacité durant quasiment la moitié du temps. Leur efficacité devient ainsi comparable à celle des centrales au gaz et au charbon. En plus, l’augmentation de la taille des turbines permet d’améliorer la productivité des éoliennes, ce qui explique la baisse des coûts de production dont nous parlions hier. À titre d’exemple, aux Pays-Bas, le prix de production de l’électricité issue des éoliennes a diminué de 70 % en huit années. Les énergies renouvelables ont donc bel et bien le vent en poupe.