Parlons Business : L’énergie renouvelable coûte moins cher sur Auvio

Lundi 02/12 : L’énergie renouvelable coûte moins cher La transition énergétique est en cours, et pas seulement pour des raisons écologiques. Partout dans le monde, les coûts de production de l’électricité renouvelable ont chuté. En conséquence, plusieurs pays renoncent progressivement à la production d’énergie issue de combustibles fossiles tels que le charbon. On pourrait croire que cette évolution est due à l’accord de Paris sur le climat, qui encourage les États à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais le levier économique s’avère bien plus efficace. Aux États-Unis, même si le président Donald Trump a décidé d’ignorer l’accord sur le climat, certains États, comme l’Indiana, ont choisi de se tourner vers une production massive d’électricité éolienne et solaire, au détriment de la production issue du charbon. Au Royaume-Uni, au cours du troisième trimestre, les centrales au charbon, au pétrole et au gaz ont produit moins d’électricité que les champs d’éoliennes, les panneaux solaires, les centrales hydrauliques et les centrales à biomasse. C’est la première fois que les énergies vertes supplantent les énergies fossiles dans ce pays qui vise la neutralité carbone en 2050. La baisse des coûts de production de l’électricité issue de sources renouvelables a donc un impact très concret sur la transition énergétique. Même si cette évolution est lente, il y a donc de bonnes raisons d’être optimiste pour l’avenir.