Parlons Business : Le mécénat d’entreprise dans le domaine de la culture et du patrimoine sur Auvio

Vendredi 22/11 : Le mécénat d’entreprise dans le domaine de la culture et du patrimoine Ces derniers jours, nous avons abordé différentes manières dont la philanthropie s’exprime dans les entreprises. Beaucoup d’initiatives sont menées dans le secteur social, comme l’aide à des chercheurs d’emploi ou encore le soutien à des entreprises sociales. Mais le mécénat d’entreprise peut aussi passer par des contributions en faveur d’activités culturelles ou au profit de la préservation du patrimoine. La culture et le patrimoine sont des domaines où le soutien du secteur privé devient un indispensable complément des financements publics. L’implication d’une entreprise dans l’amélioration de son environnement culturel peut améliorer son image de marque et lui permettre de se différencier par rapport à la concurrence. Il ne faut pas sous-estimer l’attachement des citoyens à leurs valeurs culturelles et au patrimoine. Et comme ces citoyens sont aussi des clients potentiels, les entreprises ont tout intérêt à s’investir dans la préservation du patrimoine et dans le rayonnement de la culture. Il existe des associations spécialisées qui peuvent aider les entreprises à trouver des pistes de mécénat cohérentes avec leur histoire et leurs activités commerciales. Ce type de mécénat permet d’intégrer davantage l’entreprise dans le tissu social, ce qui favorise la connaissance et l’acceptation de ses activités. Voilà donc, pour les entreprises, une manière particulièrement intéressante de se montrer généreuses.