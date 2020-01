Parlons Business : Quelques exemples de mécénat de compétences sur Auvio

Jeudi 21/11 : Quelques exemples de mécénat de compétences Nous avons évoqué hier le mécénat de compétences, cette forme de philanthropie qui consiste, pour une entreprise et son personnel, à donner du temps et de l’expertise au profit d’une bonne cause. En pratique, ce mécénat de compétences peut s’exprimer de plusieurs manières. Par exemple, certaines entreprises pratiquent le mentoring pour étudiants. Dans ce cadre, des jeunes qui suivent des études supérieures sont mis en contact avec des cadres et des dirigeants d’entreprises pour préparer leur transition vers le monde du travail. Ce premier contact avec le monde professionnel doit faciliter l’insertion future du jeune en entreprise. Il existe aussi des programmes de mentoring pour chercheurs d’emplois, qui permettent à des personnes qui sont en difficulté sur le marché du travail d’être mises en contact avec des professionnels qui pourront les conseiller pour augmenter leurs chances d’être embauchées. Le chercheur d’emploi peut ainsi être connecté avec les réalités du monde du travail, développer son réseau, se lancer dans des formations adéquates et mieux appréhender les attentes de entreprises. Voilà de beaux exemples de nobles causes pour les collaborateurs des entreprises qui décident de se lancer dans le mécénat de compétences.